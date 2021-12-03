Двое волжан похитили волгоградцев и требовали 28 миллионов рублей выкупа

Похитителей задержали. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Следователи Волжского возбудили уголовное дело на двоих волжан, которых подозревают в похищении и вымогательстве с применением насилия. Мужчины похитили двоих волгоградцев, пытали их и требовали выкуп в 28 миллионов рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Волгоградской области.

- Подозреваемые лишили их возможности свободно передвигаться, после чего выдвинули требование о передаче им денежных средств в общей сумме 28 миллионов рублей. Свои требования злоумышленники сопровождали применением физической силы, - рассказали в ведомстве.

Как установило следствие, двое волжан придумали обманный предлог и похитили двоих мужчин из Волгограда. У них отобрали телефоны, связали и поместили под замок в одну из городских гостиниц. Вышли на похитителей оперативники УФСБ и ГУ МВД по региону.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела, а пока в суде будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.