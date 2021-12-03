В Волжском полицейские устроили погоню со стрельбой за подростком на тонированном «ВАЗе»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Погоня как в боевиках произошла в Волжском, инспекторам ДПС пришлось гнаться за нарушителем по бездорожью и стрелять по колесам. Все произошло еще 1 декабря. На улице Пушкина полицейские заметили «ВАЗ-2199», у которого были затонированы все стекла. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться. Нарушитель мчался очень опасно, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

Инспекторы ДПС отправились в погоню за легковушкой и приняли решение применить табельное оружие. Женщина-полицейский на ходу сначала выстрелила в воздух для предупреждения, затем – по колесам.

- Несмотря на полученные повреждения шин, водитель продолжил движение и совершил наезд на сотрудника полиции. Затем его машина столкнулась со служебным автомобилем. Выскочив из салона, нарушитель попытался сбежать, - отметили в региональной полиции.

Во время погони нарушителя все же задержали. Водителем оказался 16-летний подросток. Сотрудник территориального подразделения Следственного комитета России возбудил на него уголовное дело из-за применения насилия в отношении представителя власти. Также из-за нарушений ПДД на него составили административные протоколы. В результате применения оружия никто не пострадал. Проверка подтвердила законность действий полицейского.