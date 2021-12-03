В Волгограде родилась вторая за год тройня

В перинатальном центре за день родились 13 малышей, в том числе тройня. Фото: ВОКПЦ №2

Вторая за год тройня родилась 2 декабря в Волгограде. Счастливыми родителями сразу троих малышей - двух мальчиков и девочки - стали Дарья и Микаэл Мелкумян из Светлоярского района. Помогли детям появиться на свет медики Волгоградского областного перинатального центра № 2, помогали маме и малышам сразу 19 специалистов, сообщили в облздраве.

- Малыши чувствуют себя удовлетворительно и будут некоторое время находится с мамой под присмотром специалистов, – рассказали в комитете здравоохранения региона.

В семье Мелкумян теперь четверо детей. Тройняшки родились на 31 неделе беременности. Мальчики появились на свет с весом 1990 и 1790 граммов, их сестренка - с весом 1690 граммов. А дома младших братиков и сестренку ждет шестилетняя Алиса.

Также в этот день в перинатальном центре №2 родилась еще одна двойня. Всего в 2021 году в Волгоградской области появились на свет 197 двойни, 2 тройни и впервые за много лет - мальчишки четверняшки.