Архитекторы обсудили с волгоградцами обновление улицы Мира

В концепции благоустройства планируется увеличение числа деревьев на улице Мира Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжаются обсуждения обновления улицы Мира. 2 декабря в библиотеке имени Горького состоялась очередная рабочая встреча. Архитекторы Центра «ВЯЗ» с представителями общественности и депутатами представили свою концепцию благоустройства жителям улицы Мира. Волгоградцев интересовали не только вопросы преображения улицы, но и примыкающего к ней Сурского сквера и организацию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Центре «ВЯЗ», дирекция Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького обратилась с просьбой предусмотреть рядом с их зданием специализированную парковку для инвалидов. Концепция благоустройства улицы Мира и возвращения ей исторического облика продолжает обновляться. Уже было учтено пожелание волгоградцев увеличить число деревьев вдоль тротуаров. Ранее архитекторы уделили внимание реставрации фасадов зданий и созданию единого дизайн-кода: оформление вывесок, указателей и рекламы, выполненных в единой стилистике.

- Также специалистами предлагается создать систему навигации, которая будет включать в себя информацию о маршрутах, зданиях и истории улицы Мира. Особое внимание в концепции было уделено благоустройству скверов, прилегающих к улице Мира, - отметили в Центре «ВЯЗ».

Напомним, в конце ноября на расширенном заседании общественной палаты Волгограда было предложено сделать на улице Мира для автомобилей одностороннее движение.