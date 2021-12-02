В Волгограде 3 декабря электричества не будет в пяти районах

Волгоградцы останутся без света с 9.00 до 17.00 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С наступлением зимы в Волгограде не прекратились ежедневные отключения электричества в многоквартирных и частных домах. Специалисты продолжают проводить ремонт и профилактику оборудования. 3 декабря в городе света не будет частично в пяти районах. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение отключат в Красноармейском, Кировском, Ворошиловском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 будут обесточены ул. Компасная, 75-85, 76-86, ул. Штурманская, 77-85, 84-86, ул. Панферова, 9-33.

В Кировском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители ул. Зоологической, 6-14, пер. Короленко, 15-41, 38-40, пер. Короленко-I, 1-5а, 8, пер. Короленко-II, 3-7, ул. Короленко, 1а-27а, ул. Красноуфимской, 1-21, 4-32, ул. Омской, 8, 9.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 света не будет по адресам: ул. Миргородская, 126, 132, 132а, 133, 135, 148а; ул. Восточная, 4-14, 10а, 10б, 12/1, 16, 16а, 22, 22а/1, 8а, 7, 9а, 15, 15а, 17, 23, 25, 28, 29, 37; п. Саранский, 103, 103/2, 98, 100, 101/2, 107/2, 107/3, 107/4, 108, 104, 124/2, 124/4, 121, 123, 123а, 122/1, 122/2; ул. Барнаульская, 47, 390; пер. Елецкий, 196, 574, 574а; ул. Елецкая, 132, 126/2, 126а, 613, 614, 615, 612, 616а, 617, 124/1.

В Краснооктябрьском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Кравченко, 2 , 1б, 1в, 230/3, 230/153, 230/144, ул. Аграрной, 2-10, 2а, 4а, 6а.

В Тракторозаводском районе электроснабжения с 9.00 до 17.00 не будет по адресам: ул. Тракторостроителей, 7, ул. Лодыгина, 6, ул. Николая Отрады, 6, 8, ул. Набережная Волжской Флотилии, 1.