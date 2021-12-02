В Волгограде после устранения коммунальной аварии в жилые дома вернули тепло

В дома вернули тепло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 2 декабря в многоэтажные дома Краснооктябрьского района Волгограда вернули тепло. Напомним, накануне на улице Хользунова случился порыв на теплотрассе. Из-за коммунальной аварии жители ряда МКД были вынуждены мерзнуть в собственных квартирах и греть воду в кастрюлях. Речь о домах на улице Таращанцев №56, Хользунова №7 и 9, а также переулке Аэропортовский №1. Сейчас тепло и горячая вода подаются в штатном режиме.

- Со своей стороны управляющая компания должна отрегулировать внутридомовые сети, чтобы отопление дошло до каждой квартиры, - сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях».

После ремонтных работ бригады зароют котлован и благоустроят территорию.