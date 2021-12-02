В Волгограде от коронавируса скончались девушки 28 и 29 лет

За сутки от ковида умерли 22 жителя Волгограда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области 2 декабря зафиксировали рекордную смертность от коронавируса. За сутки скончались 39 человек. Среди погибших есть совсем молодые люди, ковид убил двух 28-ми и 29-ти летних девушек. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в оперативном штабе. Также от COVID-19 смерть наступила у 24-х женщин от 48-ми до 92-х лет и 13-ти мужчин от 64-х до 97-ми лет.

2 декабря наибольшее число смертей зафиксировали в Волгограде, скончались 22 жителя областного центре, 9 умерших в Волжском. Умерли 3 пациента из Палласовского района, по одному – из Калачевского, Клетского, Палласовского, Руднянского, Светлоярского и Среднеахтубинского районов.

Всего за пандемию ковид убил 4649 жителей Волгоградской области.