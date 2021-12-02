Мошенники украли у 73-летней волгоградки 2,6 млн рублей

В случае звонка мошенников сообщите об этом в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2,6 миллиона рублей отдала мошенникам 73-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Обманутая женщина не сразу поняла, что попалась на удочку преступников. Как она рассказала в полиции, ей позвонил незнакомец и предложил обезопасить сбережения – перевести 2 миллиона в банковскую ячейку. Вскоре к ее дому подъехали якобы работники банка и взяли сумму наличными. На следующее утро аферисты снова позвонили жертве и стали уговаривать ее перевести еще 600 тысяч, только уже через банкомат. Наивная женщина отдала все свои отложенные деньги. Она не сразу поняла, что ее обобрали.

Полиция напоминает волгоградцев: не отвечайте на звонки с сомнительных номеров, если звонят якобы из банка – не сообщайте никаких данных своих банковских карт. Настоящие сотрудники банка никогда их не спрашивают!

- Злоумышленники могут использовать подменные номера. Не выполняйте никаких действий, незамедлительно завершите разговор и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте, или полицию, - посоветовали в областном Главке.