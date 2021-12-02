За три месяца в Волгоградской области умерли 36 младенцев

За последнее десятилетие смертность в регионе снизилась вдвое. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году на 8,1% выросла младенческая смертность в Волгоградской области. Страшные статистические данные опубликовал Росстат. Эксперты отчитались за период с января по сентябрь 2021 года. По официальной информации ведомства, за 9 месяцев умерли 80 малышей. В 2020-ом – 74, то есть смертность детей до года выросла. При этом из тысячи родившихся в 2021-ом умирали пять младенцев. В прошлом году - четыре.

В отчете Росстата за январь-июнь 2021 года число смертей было практически вдвое ниже – 44. То есть 36 младенцев скончались за три месяца – с июля по сентябрь. При этом в целом за последнее десятилетие благодаря развитию неонатальной и педиатрической служб детская смертность снизилась вдвое. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в облздраве.

- В 2013 году показатель младенческой смертности составлял 9,9 промилле, а по итогам десяти месяцев 2021 года — 5,5. Отметим, что в корне изменить ситуацию и в разы снизить количество смертей среди детей до года позволило интенсивное развитие системы здравоохранения: на постоянной основе идет переоснащение перинатальных центров и роддомов, повышается качество и уровень диагностики — многие заболевания диагностируются у младенцев еще в утробе, что позволяет корректировать лечение и выбирать оптимальные формы сопровождения беременности и родоразрешения, заблаговременно продумывать последующее лечение малышей.