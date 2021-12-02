24 тысячи комплектов ковидных лекарств закупила Волгоградская область

Для ковидных стационаров есть запас препаратов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Комитет здравоохранения в очередной раз опроверг отсутствие препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в Волгоградской области. Медикаменты этой группы закупаются регулярно. Сейчас приобретено 24 тысячи дополнительных комплектов лекарств для пациентов с COVID-19, они распределяются по заявкам больниц и поликлиник, сообщили в облздраве.

- Для стационаров региона сформирован необходимый запас лекарственных средств на 63 миллиона рублей, более 900 упаковок генно-инженерных препаратов закуплено ковидными госпиталями, - рассказали в ведомстве.

По данным облздрава, поликлиники и стационары обеспечены всеми необходимыми препаратами. Заявки на дополнительные поставки формируются оперативно. Например, в середине декабря ожидается очередная поставка противовирусного препарата Ремдисивир, который закупили за счет средств резервного фонда правительства РФ. При этом набор медикаментов для каждого пациента медики выбирают, исходя из тяжести, длительности болезни и индивидуальных особенностей.