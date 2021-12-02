В Волгоградской области резко подорожали молочка, овощи и гречка

Волгоградстат отчитался о росте цен на минувшей неделе Фото: Ксения Высотина

Сегодня Волгоградстат опубликовал данные о росте цен в период с 22 по 29 ноября. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на документ, за неделю подорожали молочные продукты, некоторые овощи и гречка. Так, питьевое пастеризованное молоко выросло в цене на 1,2% и сейчас обходится волгоградцам почти 60 рублей за литр. За килограмм сметаны покупатели платят больше на 1,1% или 235 рублей (1 банка весит 300 грамм). Подорожал немного творог – кило стоит почти 327 рублей (+ 0,4%)

Ценник на гречку тоже подскочил: сейчас за кило крупы покупатели отдают 96 рублей (почти на 3% выше). С наступлением зимы растут тарифы на овощи. Картофель стоит порядка 43,5 рублей (+1,4%), капуста – 41 рубль (+4,4%), лук – 23 рубля (+4,7%), морковь – 31,5 рубль (+1,3%). А вот огурцы подешевели на 0,3% и стоят 116 рублей за кило, помидоры тоже немного упали в цене и стоят 119,5 рублей (- 2%).