Летом 2022 года в Волгограде выступят исполнители музыкального хита «Freestyler»

В мае состоялась первая часть фестиваля, в июле 2022-го пройдет гала-концерт с участием известнейших музыкальных групп Фото: Эдуард Пальгунов

Даты проведения музыкального фестиваля «ParkSeason Fest» в Волгограде неоднократно менялись из-за коронавируса. Прошлой весной состоялась первая часть мероприятия, а гала-концерт на «Волгоград Арене» и в ЦПКиО вновь отложили. Организаторы надеются, что 1 и 2 июля 2022 года фестивалю уже ничего не помешает, и он состоится. И свое участие в нем подтвердил иностранный коллектив. Перед волгоградцами выступит музыкальная группа «Bomfunk MC’s», которая на весь мир известна своим хитом «Freestyler».

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы «ParkSeason Fest», брейкбит-группа будет одним из хэдлайнеров главной сцены на «Волгоград Арене» 2 июля. Последний раз она выступала в России 17 лет назад. Участие «Bomfunk MC’s» в фестивале планировалось еще до коронавирусных переносов, но из-за пандемии их приезд в Волгоград стоял под вопросом.

Добавим, среди участников «ParkSeason Fest», который пройдет в Волгограде 1 и 2 июля 2022 года, подтвердили свои выступления «Мумий Тролль», «Би-2», «Сплин», «ДДТ», «Каста», «НАИВ», «Кис-Кис», «Черный вторник»/«Сектор газа», «В чем дело?», «Bad Balance», Face, «Каспийский груз». Артисты будут выступать на сценах, которые установят в ЦПКиО и в чаше «Волгоград Арены».

В мае 2021 года в Центральном парке культуры и отдыха в рамках фестиваля выступили Ольга Бузова, Клава Кока, «Rasa», Дмитрий Венгеров и другие исполнители.

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