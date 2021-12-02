Под Волгоградом преподавательниц школы искусств отстранили от работы из-за отказал вакцинироваться

Женщины подали в суд, но проиграли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 декабря, Николаевский райсуд Волгоградской области признал действия директора «Детской школы искусств», отстранившего двух преподавательниц за отказ от вакцинации, законными. Конфликт между работниками школы произошел в августе 2021 года, когда для некоторых категорий ввели обязательную прививку против коронавируса. Женщины не согласились идти в прививочный пункт, за это начальство не допустило их к дальнейшей работе.

- Преподаватели обратились в суд с иском, в котором просили признать приказы об отстранении незаконными, допустить их к работе, выплатить заработную плату за время отстранения и взыскать компенсацию морального вреда, - сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Но суд посчитал, что директор поступил по закону. Требования преподавателей не удовлетворили. Они еще могут обжаловать это решение.