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Общество2 декабря 2021 9:50

Под Волгоградом преподавательниц школы искусств отстранили от работы из-за отказал вакцинироваться

Женщины подали в суд, но проиграли
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Женщины подали в суд, но проиграли

Женщины подали в суд, но проиграли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 декабря, Николаевский райсуд Волгоградской области признал действия директора «Детской школы искусств», отстранившего двух преподавательниц за отказ от вакцинации, законными. Конфликт между работниками школы произошел в августе 2021 года, когда для некоторых категорий ввели обязательную прививку против коронавируса. Женщины не согласились идти в прививочный пункт, за это начальство не допустило их к дальнейшей работе.

- Преподаватели обратились в суд с иском, в котором просили признать приказы об отстранении незаконными, допустить их к работе, выплатить заработную плату за время отстранения и взыскать компенсацию морального вреда, - сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Но суд посчитал, что директор поступил по закону. Требования преподавателей не удовлетворили. Они еще могут обжаловать это решение.