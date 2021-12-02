В Волгоградской области скончался журналист Сергей Газарян

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Волгоградская журналистика понесла невосполнимую утрату, в Волжском скончался журналист Сергей Газарян. Как сообщают его коллеги, причиной смерти стал инфаркт миокарда. Сергею Рубеновичу в октябре исполнилось 67 лет.

Сергей Газарян окончил Славянское авиатехучилище МГА СССР, ГДОИФК имени ЛЕСГАФТА, факультет журналистики МГУ имени ЛОМОНОСОВА, Университет марксизма-ленинизма при Волгоградском обкоме КПСС. Начал работать журналистом в начале 80-х годов, он был корреспондентом и редактором газеты «Волжский подшипник» ПО «15-й ГПЗ», руководил изданиями «Все для вас» и «Ваша газета».

В Волжском, в котором проживал Сергей Газарян, он создал ряд газет, в том числе «Волжское обозрение». Кроме того, журналист работал в «Крестьянской жизни», а также редактором газет «Земля Волгоградская» и «Эфир».

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Газаряна.