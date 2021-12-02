На волгоградца, избивающего 9-летнего пасынка, завели дело

Мужчине грозит три года тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 53-летнего жителя Волгограда за издевательства над 9-летним пасынком возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Мужчина периодически бил ребенка. 51-летняя мать школьника первое время боялась рассказывать о том, что ее любимый мужчина плохо относится к сыну. Но когда побои стали регулярными, женщина пошла в полицию.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что 53-летний ранее судимый супруг заявительницы, злоупотребляющий спиртными напитками, периодически причинял ребенку побои, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД.

Ранее мужчина был судим, поэтому ему грозит серьезное наказание – до 3 лет тюрьмы. С него взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.