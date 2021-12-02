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Общество2 декабря 2021 7:55

Пункт приема вторсырья откроют в Волгограде

Туда можно будет принести пластик, картон, бумагу, алюминиевые и жестяные банки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы смогут сдавать вторсырье за деньги.

Волгоградцы смогут сдавать вторсырье за деньги.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вскоре в Волгограде как в старые советские времена появится пункт приема вторсырья, куда можно будет за деньги сдать некоторые виды пластика, а также картон, бумагу, алюминиевые и жестяные банки. Региональный оператор по обращению с ТКО уже закупил павильон для экопункта, сейчас его готовят к монтажу и установке, сообщили в компании.

Многие волгоградцы старшего возраста помнят, что такие пункты по приему вторсырья когда-то были по всему региону. Во времена тотального дефицита многие пополняли свои библиотеки, сдавая макулатуру. По данным регоператора, Волгоградская и Саратовская области станут одними из первых, где будут открыты экопункты. Это один из шагов к переходу к раздельному сбору отходов. Вскоре во дворах Волгограда появятся и отдельные контейнеры для сухого мусора.