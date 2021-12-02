За день в Волгограде и Волжском сбили шестерых пешеходов, один погиб

Смертельное ДТП в Кировском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

1 декабря на дорогах Волгограда и Волжского массово пострадали пешеходы, на которых наехали автомобили. За день произошло 6 подобных ДТП, не обошлось без жертв. В Кировском районе в 17.30 на улице Песчаной фура «International 9400» с 48-летним водителем сбила 46-летнего мужчину. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Он полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.

В Волжском в 17.05 на проспекте Ленина 60-летний автомобилист на «ВАЗ-211540» сбил 13-летнюю девочку. Школьница пересекала проезжую часть по «зебре», ребенка госпитализировали. Всего в среду в Волжском под колеса авто попали 3 пешехода, столько же и в областном центре.

В Ворошиловском районе Волгограда в 19.15 на улице Академической напротив дома №12 машина наехала на 49-летнюю женщину. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая обратился в медучреждение, а водитель скрылся с места происшествия, полиция ведет его розыск.