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Общество2 декабря 2021 7:26

Волгоградский Роспотребнадзор предупредил бизнесменов о профилактических визитах

Предприниматели вправе отказаться от встречи с инспекторами
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Волгоградский Роспотребнадзор предупредил бизнесменов о профилактических визитах

Волгоградский Роспотребнадзор предупредил бизнесменов о профилактических визитах

Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор наведается к волгоградским предпринимателям с целью профилактики. Такая мера борьбы с нарушениями появилась год назад. Профилактический визит выгоден всем сторонам. Во-первых, он не является неожиданным. Юрлицо или ИП предупреждают о встрече за 5 дней, а также дают возможность отказаться. Во-вторых, бизнесмена не накажут. Инспекторы надзорного ведомства расскажут о об обязательных требованиях, проконсультируют по важным вопросам,

- Предписания об устранении нарушений выдаваться в рамках данного мероприятия не могут. Если установлено, что объекты представляют явную угрозу причинения вреда, должностное лицо направляет информацию должностному лицу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Если ИП или юрлицо против профилактического визита, необходимо сообщить об этом за три дня до даты его проведения.