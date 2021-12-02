Волгоградский Роспотребнадзор предупредил бизнесменов о профилактических визитах Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор наведается к волгоградским предпринимателям с целью профилактики. Такая мера борьбы с нарушениями появилась год назад. Профилактический визит выгоден всем сторонам. Во-первых, он не является неожиданным. Юрлицо или ИП предупреждают о встрече за 5 дней, а также дают возможность отказаться. Во-вторых, бизнесмена не накажут. Инспекторы надзорного ведомства расскажут о об обязательных требованиях, проконсультируют по важным вопросам,

- Предписания об устранении нарушений выдаваться в рамках данного мероприятия не могут. Если установлено, что объекты представляют явную угрозу причинения вреда, должностное лицо направляет информацию должностному лицу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Если ИП или юрлицо против профилактического визита, необходимо сообщить об этом за три дня до даты его проведения.