В Волгограде на законодательном уровне могут решить проблему жильцов самовольно построенного дома

Фото: Волгоградская городская дума

В городскую думу внесли проект изменений в Правила и землепользования и застройки Волгограда. Они касаются территории в Кировском районе, где был построен многоквартирный жилой дом. Однако он возводился самовольно на землях для индивидуальных жилых домов около десяти лет назад. Недобросовестный застройщик продал квартиры в двухэтажке на 1-м переулке Короленко ничего не подозревающим волгоградцам, которые только спустя годы узнали, что их здание является незаконной постройкой и должно быть снесено.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской думы, поправка узаконит право граждан на эксплуатацию своего жилья. Документ рассмотрят на одном из ближайших заседаний комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству парламента Волгограда.

- Обследования состояния дома сертифицированными экспертами показали его безопасность и соответствие всем необходимым требованиям. В результате в начале этого года власти города заключили с собственниками в суде мировое соглашение, одним из условий которого стало оформление документов по изменению территориального зонирования земельного участка под домом в целях его дальнейшей эксплуатации, - отметили в Волгоградской городской думе.

Изменение в Правила и землепользования и застройки Волгограда позволит избежать выселения жильцов и сноса двухэтажного дома в 1-м переулке Короленко.