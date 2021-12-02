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Происшествия2 декабря 2021 6:22

В Волжском во время пожара в четырехэтажке пострадал 33-летний мужчина

Причины ЧП пока неизвестны
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Причины ЧП пока неизвестны

Причины ЧП пока неизвестны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло в 03.20 часов 2 декабря в городе Волжский Волгоградской области. В четырехэтажном доме на улице Коммунистической внезапно загорелись два балкона. Проснувшиеся в поздний час жильцы позвонили в экстренные службы. На место выехали пожарные расчеты 13-ой пожарно-спасательной части.

- В четырехэтажном многоквартирном доме на двух балконах горели вещи на площади 6 квадратных метров, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Приехавшим спасателям потребовалось четверть часа, чтобы затушить пламя. Не обошлось без пострадавших. С места ЧП госпитализировали 33-летнего мужчину, ему оказали необходимую помощь. Причины пожара устанавливаются.