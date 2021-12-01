В Волгограде из-за порыва на теплотрассе оставят без отопления несколько домов

Жильцы останутся без тепла днем в четверг. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде днем 1 декабря произошла очередная авария на теплотрассе – прорвало трубу диаметром 100 мм, идущую от центрального теплового пункта в Краснооктябрьском районе. Горячая вода заливает улицу Хользунова. Бригады компании уже начали рыть котлован для устранения порыва на теплосети. Основные работы наметили на 2 декабря 2021 года, из-за этого жители нескольких домов на несколько часов останутся без тепла и горячей воды, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».

- В настоящий момент бригада «Концессий теплоснабжения» выполняет земляные работы для обеспечения доступа к коммуникациям. Завтра, когда большинство потребителей будут отсутствовать дома, специалисты устранят нарушение, - рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании.

В ближайшую ночь, когда в Волгограде ожидается легкий мороз, жильцам домов на улице Хользунова не будут отключать отопление. Похолодает в квартирах днем 2 декабря. А вот из-за потоков воды на дороге образуется гололед. После того, как аварию устранят, коммунальщики обещают выполнить благоустройство на месте разрытия.