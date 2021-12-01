В пяти районах Волгограда отключат свет 2 декабря

Электричества не будет на нескольких улицах в пяти районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг сразу в пяти районах Волгограда на время отключат электричество из-за плановых ремонтов на электросетях. В течение всего дня или нескольких часов 2 декабря 2021 не смогут работать на удаленке и воспользоваться электроприборами жители домов в Центральном, Дзержинском, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах, сообщили в компании «Россети Юг». Публикуем полный список адресов, где не будет света.

В центре Волгограда в четверг без света останутся жильцы дома на улице Рокоссовского, 48а. Электричества не будет весь день – с 9 утра до 17 часов. Жители Дзержинского района 2 декабря 2021 тоже почти не заметят неудобств. С 13 до 15 часов там обесточат дома на двух улицах: Ингульской, №23-29 и 26-38, и Истринской, №23-43 и 20-34а.

В Красноармейском районе в этот день к коммунальным страдальцам присоединятся с 9.00 до 17.00 обитатели трех улиц: Компасной, домов №75-85 и 76-86, Штурманской, №77-85 и 84-86, а также Панферова, №9-33. Придется достать фонарики и волгоградцам из Кировского. С 9 до 17 часов отключат электроэнергию 2 декабря на улицах Зоологическая, 6-14, Короленко, 1а-27а, Красноуфимская, 1-21, 4-32, Омская, 8, 9, а также в переулках Короленко, №15-41, 38-40, Короленко-II, дома №3-7 и Короленко-I, дома №1-5а и 8.

В Ворошиловском также с 9 до 17 часов не смогут включить свет, компьютеры и телевизор жители домов на улицах по адресам: Молодежная, 1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1, 33-41, Приовражная, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3, Центральная, 43а, переулок Тупиковый, 6, 7 и 8. Останутся без света и три СНТ – Микояновское, Спартак и Прогресс.