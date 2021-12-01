В Волгограде 2 декабря пойдет снег

Снег прогнозируется в ночные часы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступила календарная зима, но соответствующая погода пока не на всей территории Волгоградской области. Измениться это может в четверг. 2 декабря в Волгограде и области пойдет снег ночью, районах региона мокрый снег и морось, осадки будут от небольших до умеренных. В дневные часы снежные хлопья будут идти местами. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Юго-западный, западный ветер будет дуть с порывами 12-14 м/с по области и 8-13 м/с в Волгограде.

В районах региона ближайшей ночью температура воздуха будет -1...-6º, днем 0...+5º. В областном центре в ночь на четверг ожидается -1...-3º, в дневные часы +1...+3º.