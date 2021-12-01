Более 40 уголовных дел о подделке протоколов УК возбудили в Волгограде

На прием к прокурору пришли жители 29 домов. Фото: Прокуратура Волгоградской области

В Волгограде на сегодня возбуждено более 40 уголовных дел о подделке протоколов общих собраний после захвата домов управляющими компаниями без ведома жильцов. Вскоре эта цифра может вырасти после проверок прокуратуры. На личном приеме 1 декабря заместитель прокурора Волгоградской области Владимир Мосин принял 29 личных и коллективных обращений от волгоградцев по вопросам смены УК, сообщили в ведомстве.

- По доводам всех принятых на приеме обращений организовано проведение надзорных проверок. Рассмотрение обращений взял на контроль заместитель прокурора региона Владимир Мосин, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Уголовного дела для решения проблем жильцов недостаточно. В любом споре поставить точку может только суд. Поэтому помимо возбуждения дел прокуратура инициировала иски в суд о признании недействительными протоколов ОСС.

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