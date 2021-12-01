56 магазинов «Радеж» арендовал «Магнит» в Волгограде и области

Магазины сменят вывески в течение четырех месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Волгограда не пришлось долго думать, под каким названием продолжат работать супермаркеты «Радеж» после решения компании уйти из розничной торговли. 58 магазинов сети берет в аренду один из ведущих российских ритейлеров - ПАО «Магнит». О достижении соглашения сообщили в компании.

- Магазины расположены в Волгограде (41), Волгоградской области (15) и Ростовской области (2). Торговая площадь магазинов составляет 22 тысячи квадратных метров, - рассказали о достигнутом соглашении в ПАО «Магнит».

Арендуют торговые площади на 7-10 лет. Так что в скором времени магазины у дома и супермаркеты сменят вывески, а «Магнитов» в регионе станет гораздо больше. По данным ритейлера, к началу октября 2021 в Волгограде работали 265 магазинов сети.

В помещениях 59 бывших «Радежей» откроют 59 «Магнитов» - в одном месте сделают два магазина под одной крышей. Большая часть магазинов будет работать в формате «у дома», три торговые точки – в формате дрогери. Открывать новые магазины после завершения юридического и технического аудитов объектов, а также редизайна будут постепенно в конце этого года и в первом квартале 2022-го.

Напомним, у торговой сети "Радеж" было порядка 150 магазинов. Остальные отойдут другим ритейлерам. При этом персоналу предложат работу во вновь открывшихся магазинах или в других отраслях деятельности их прежней компании.