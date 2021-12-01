Росреестр РФ издал приказ, который касается геленджичан

По инициативе администрации Геленджика в виду большого количества обращений граждан по вопросам обременений отраженных в выписках Росреестра, Росреестром РФ издан приказ. Документ касается внесения изменений в сборник классификаторов.

Статьям 56 и 56.1 присвоены разные классификационные коды. Для завершения реализации вопроса требуется доработка программного продукта. В результате в выписке будет отражена только статья, которая фактически относится к земельному участку.

Работа над этим изменением будет проведена в соответствии с установленным порядком при учете большой социальной значимости в максимально короткие сроки, позволяющие произвести изменения.

Администрация Геленджика выражает благодарность Росреестру за оперативное взаимодействие по острому вопросу.