И.о. главврача волгоградского ковидария опровергла информацию о смерти пациента из-за проблем с кислородом

Подача кислорода в реанимации контролируется оборудованием Фото: Екатерина СИМОХИНА

Информацию о том, что 72-летний пациент ковидного госпиталя в Волгограде скончался из-за проблем с подачей кислорода, опровергла и.о. главного врача роддома №1 Надежда Спиридонова. Именно в этом медучреждении, в котором действует инфекционный стационар, погиб пенсионер. По словам руководителя родильного дома, кислородная подача пациентам с коронавирусом отлажена и контролируется медицинским оборудованием.

- Информация, предоставленная в средствах массовой информации, не соответствует действительности. Она дискредитирует деятельность нас как медработников и пугает пациентов. Имеются акты передачи кислорода, есть система, которая контролирует давление кислорода. Естественно, если были бы случаи отклонения от данной системы, это бы фиксировалось и обязательно контролировалось, - отметила исполняющая обязанности главного врача родильного дома №1.

Также Наталья Спиридонова добавила, что в реанимациях пациенты никогда не находятся одни. С ними дежурят медики, и в каждой палате интенсивное лечение получают несколько больных с коронавирусом.

- К сожалению, со смертью бороться очень тяжело, когда уже имеется практически 100-процентное поражение ткани легкого. Пациент не находился в реанимации один, рядом были еще 2 пациента. Все находились на кислородной поддержке. Если было бы все так плохо, то, я думаю, не выжил бы никто из наших пациентов, - рассказала Наталья Спиридонова.

Напомним, 72-летний пациент поступил в ковидный госпиталь 27 октября в состоянии средней тяжести. Ему стало хуже, тогда мужчину подключили к кислороду. Улучшения состояния не было, 30 октября он оказался в реанимации, еще спустя день зафиксировалось тотальное поражение легких. 13 ноября пенсионер скончался, родные считают, что смерть наступила из-за проблем с подачей кислорода. Росздравнадзор и облздрав организовали проверки.