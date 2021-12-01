В Волгограде отец сломал 11-летнему сыну нос за плохие оценки

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летний волгоградец воспитывал сына кулаками: за плохие оценки отец бил 11-летнего школьника. Факт насилия в семье вскрылся после того, как изувер сломал ребенку нос. Об этом стало известно сотрудникам ПДН Краснооктябрьского района Волгограда. На мужчину завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением».

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, волгоградец неоднократно был судим. К сыну применял физическое насилие. Медики заключили, что в последний раз отец причинил подростку легкий вред здоровью.

- Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет. Будет рассматриваться вопроса о лишении родительских прав, - уточнили в Главке.