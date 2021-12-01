Урюпинской ЦРБ может грозить полумиллионный штраф за длительное выполнение теста на коронавирус

Спустя 2 недели пациентка не смогла получить результат теста Фото: ИВАНОВА Диана

В Урюпинский городской суд Волгоградской области поступил протокол об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности местной центральной районной больницы. Поводом стало долгое выполнение пациентке тестирования на коронавирус. У жительницы Урюпинска взяли материал для проведения анализа на наличие ковида 25 октября. Миновали 2 недели, по состоянию на 8 ноября пациентка результат ПЦР-теста не получила.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в ноябре административное расследование Управления Роспотребнадзора выявило нарушение Урюпинской ЦРБ имени Жогова в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы дела были переданы судье для решения вопроса о принятии его к производству.

За подобное нарушение медучреждению грозит штраф от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.