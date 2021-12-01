В селе Волгоградской области разваливается фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Читатели "КП-Волгоград"

Проваливающиеся деревянные полы, осыпающиеся стены и потолки. И это описание не заброшенной постройки, а действующего фельдшерско-акушерского пункта в Волгоградской области. В таких условиях медицинскую помощь оказывают жителям села Киреево Ольховского района. Селяне обратились со своей проблемой в редакцию «КП-Волгоград» и предоставили фотографии, которые были сделаны в ноябре.

- Это фильм ужасов, а не ФАП. Он уже 10 лет в таком состоянии, и никто про него не вспоминал, - жалуются жители Киреево.

По их словам, облздрав обещает отремонтировать медучреждение в следующем году. В комитете здравоохранения подтвердили эту информацию.

Фото: Читатели "КП-Волгоград"

- На 1 квартал 2022 года запланировано проведение текущего ремонта внутренних помещений, а также замена кровли, - отметили в облздраве.

Также чиновники добавили, что в этом году в ФАПе тоже прошло обновление. Были заменены газовое оборудование, септик, канализационная система, выполнена часть внутренних ремонтных работ. Однако пока условия в медицинском учреждении далеки от человеческих.