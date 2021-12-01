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Общество1 декабря 2021 11:27

Под Волгоградом к 2025 году достроят корпус психбольницы на 180 мест

Минздрав РФ заключил соответствующий контракт в конце ноября
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В конце ноября 2021 года Минздрав РФ заключил контракт на завершение строительства трехэтажного лечебного корпуса на территории Волгоградской психиатрической больницы-стационара специализированного типа, где содержат в том числе особо опасных преступников. Напомним, сама больница находится в селе Дворянское в Камышинском районе. В новом помещении площадью свыше 5,8 тысяч квадратов смогут лечить 180 пациентов.

- В ближайшее время специалисты проведут изыскательские работы и разработают проектную документацию, согласно которой будет начато строительство здания, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ППК «Единый заказчик».

Само строительство завершат в апреле 2025 года.