На видео попал момент поджога двух люксовых авто в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 30 ноября в Новоаннинском районе Волгоградской области вспыхнули две дорогостоящие иномарки «Jaguar XJ» и «Toyota Land Cruiser-200». Они принадлежат 47-летнему местному жителю. На пульт диспетчера сообщение о возгорании поступило в 18.12. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, горение было ликвидировано в 18.23. Погибших и пострадавших нет. Информация о ЧП поступила в полицию.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Было установлено, что возгорание двух люксовых машин произошло из-за поджога. Его момент попал на камеру видеонаблюдения. Неизвестный облил из канистры иномарки, припаркованные возле дома, и совершил поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Сейчас преступника ищет полиция. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». По ней максимальное наказание составляет лишение свободы сроком на 5 лет.