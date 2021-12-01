Облздрав опроверг смерть ковидного пациента из-за нехватки кислорода

Мужчина с тотальным поражением легких две недели пролежал в реанимации, но врачи не смогли его спасти. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Комитет здравоохранения Волгоградской области опроверг информацию о смерти пациента с COVID-19 в инфекционном госпитале из-за нехватки кислорода, возникшей в результате переключения газовых баллонов. В реанимации перебоев с кислородом не было, сообщили в облздраве.

- Все пациенты реанимации подключены к единой системе снабжения кислородом, перебоев в подаче кислорода не было, - рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

По данным предварительной проверки, которую провели в волгоградском облздраве, 72-летний пациент поступил в ковидный госпиталь 27 октября. Мужчина был в состоянии средней тяжести. На следующий день ему стало и хуже и пациента подключили к кислороду. Улучшения не было и 30 октября его перевели в реанимацию, спустя день медики зафиксировали тотальное поражение легких.

- В течение двух недель пациент получал необходимое лечение, все это время находился на кислородной поддержке, - отмечают в комитете здравоохранения. - Несмотря на интенсивную терапию, состояние пациента резко ухудшилось 13 ноября. В течение 40 минут врачи предпринимали необходимые реанимационные действия, однако мужчина скончался.

По данным ведомства, на сегодня все ковидные госпитали региона с запасом обеспечены кислородом.

Напомним, качество оказанной медицинской помощи пациенту ковидного госпиталя Волгограда, который, по словам родных, скончался из-за проблем с подачей кислорода, проверяет и Росздравнадзор.