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Происшествия1 декабря 2021 10:17

Под Волгоградом пристав пойдет под суд за взятку

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пристав уже лишился работы.

Пристав уже лишился работы.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Следователи Городищенского МРСО завершили расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя. Теперь уже бывшего сотрудника ФССП обвиняют в получении взятки в 30 тысяч рублей за незаконное бездействие. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в следственном управлении СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, у пристава в работе было дело должника, арестованное имущество которого подлежало реализации. За 30 тысяч рублей пристав-исполнитель обещал мужчине свое бездействие. Должник не смог отказаться о такого предложения и перевел требуемую сумму на банковский счет приятеля обвиняемого. Но коррупционную схему раскрыли оперативники регионального УФСБ.