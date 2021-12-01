Под Волгоградом пристав пойдет под суд за взятку

Пристав уже лишился работы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Следователи Городищенского МРСО завершили расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя. Теперь уже бывшего сотрудника ФССП обвиняют в получении взятки в 30 тысяч рублей за незаконное бездействие. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в следственном управлении СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, у пристава в работе было дело должника, арестованное имущество которого подлежало реализации. За 30 тысяч рублей пристав-исполнитель обещал мужчине свое бездействие. Должник не смог отказаться о такого предложения и перевел требуемую сумму на банковский счет приятеля обвиняемого. Но коррупционную схему раскрыли оперативники регионального УФСБ.