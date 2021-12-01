Бывшего замглавы Краснооктябрьского района Волгограда отправили в тюрьму за взятки и превышение должностных полномочий

Решение суда в силу не вступило, оно может быть обжаловано Фото: Алексей ФОКИН

Суд в Волгограде вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы Краснооктябрьского района Андрея Пильника. В декабре 2018 года чиновник получил взятку от исполнительного директора управляющей компании, чтобы конкурсный отбор организаций для управления домами был признан несостоявшимся. В итоге многоэтажки №84, 120, 198 по улице Еременко и №37 по улице Штеменко остались в управлении УК, руководитель которой обратился к Пильнику. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Также замглавы администрации района с декабря 2018 по октябрь 2019-го получал взятки от исполнительного директора, чтобы управкомпанию не штрафовали за нарушения правил благоустройства территорий.

На этом махинации не закончились. В июле 2019 года Андрей Пильник сообщил исполнительному директору УК, что сотруднику МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» надо перевести деньги. Мужчина сделал перевод на сумму 5 тысяч рублей, которые были использованы для покупки горюче-смазочных материалов и запасных частей для механических инструментов, которые были на балансе «ЖКХ Краснооктябрьского района».

Оперативное сопровождение уголовного дела проводили сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области и УФСБ России по Волгоградской области. Расследованием уголовного дела занималось Следственное управление СКР по региону.

Краснооктябрьский районный суд наказал Андрей Пильника лишением свободы сроком на 4 года в колонии общего режима. Также он не сможет занимать должность на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет. Решение суда может быть обжаловано.