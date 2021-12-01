В Волгограде закрыли бар «Сытый папа» из-за антиковидных нарушений

Решением суда бар закрыли на 10 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде и области продолжаются межведомственные рейды по выявлению нарушителей ограничительных мер по коронавирусу. Несоблюдение антиковидных требований выявили в баре «Сытый папа», который даже пришлось закрыть. В заведении не организовали дезинфицирующий режим, не было оборудования для обеззараживания воздуха и дезинфицирующих средств для оборудования и инвентаря. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов, сотрудники надзорного ведомства составили протокол об административном нарушении.

Несоблюдение антиковидных мер создало угрозу жизни и здоровью людей. Краснооктябрьский районный суд наказал индивидуального предпринимателя Варданян А.М. приостановлением деятельности бара на 10 суток. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, накануне в Волгоградской области вступили в силу новые штрафы для граждан, должностных и юридических лиц, которые пренебрегают требованиями по коронавирусу.