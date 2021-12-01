Волгоградская облдума одобрила введение QR-кодов в стране

QR-код станет пропуском по всей стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании 1 декабря 2021 Волгоградская областная Дума рассмотрела законопроект о введении QR-кодов для доступа в общественные места по всей России. Постановление о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» депутаты регионального парламента одобрили большинством голосов, сообщили в облдуме.

- Принятое волгоградскими парламентариями постановление будет направлено в Государственную Думу, в планах которой рассмотреть в первом чтении законопроект об изменениях ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» после 14 декабря, - рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект предусматривает введение в федеральный закон статей, которые регламентируют порядок оказания услуг в случае угрозы распространения коронавируса. Допуск в общественные места по всей стране предлагают осуществлять на основании QR-кодов или документов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании и удостоверяющего личность документа (до 1 февраля 2022 будет работать и отрицательный ПЦР-тест). Отдельные положения касаются военнослужащих и привитых не российскими вакцинами иностранцев.

Большинство субъектов РФ введение QR-кодов уже одобрило. После того, как законопроект «прошагает» по всем регионам, его рассмотрят в Государственной Думе. Если депутаты федерального законодательного собрания его примут, то QR-коды и паспорт станут пропуском на массовые мероприятия, в общепит, учреждения культуры, торговые центры и другие места скопления людей. Аптеки и магазины с товарами первой необходимости в этот список не входят.