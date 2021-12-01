Экс-депутат Госдумы стал зампредседателя контрольно-счетной палаты Волгоградской области

Фото: Волгоградская областная дума

Бывший депутат Государственной думы Александр Носов займет должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты Волгоградской области. Постановление об этом было принято на заседании регионального парламента 1 декабря. Как рассказали «КП-Волгоград» в облдуме, ранее его кандидатура была согласована парламентскими комитетами по бюджетной и налоговой политике и по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

- Александр Носов имеет высшее профессиональное образование и необходимый опыт работы в сфере экономики и финансов. Свою трудовую деятельность он начал с должности бухгалтера-экономиста в сельхозпредприятии Еланского района, - отметили в региональном парламенте.

Также чиновник работал заместителем главы Еланского района, дважды избирался на пост главы района. С 2014 по 2016 год он был председателем правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области». С 2016 по 2021 год Александр Носов являлся депутатом Государственной думы VII созыва.