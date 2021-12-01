В Волгоградской области из пруда подняли внедорожник с мертвым водителем

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские выясняют обстоятельства смерти 48-летнего мужчины в Новониколаевском районе. В 15.00 30 ноября в пруду «Большой» нашли автомобиль «Нива». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Когда внедорожник достали из воды, в нем находился водитель, у которого отсутствовали признаки жизни.

- В ходе осмотра внутри автомашины обнаружено тело 48-летнего водителя. Причина смерти устанавливаться, - уточнили в региональной полиции.