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Происшествия1 декабря 2021 7:59

В Волгоградской области из пруда подняли внедорожник с мертвым водителем

Трагедия произошла в Новониколаевском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские выясняют обстоятельства смерти 48-летнего мужчины в Новониколаевском районе. В 15.00 30 ноября в пруду «Большой» нашли автомобиль «Нива». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Когда внедорожник достали из воды, в нем находился водитель, у которого отсутствовали признаки жизни.

- В ходе осмотра внутри автомашины обнаружено тело 48-летнего водителя. Причина смерти устанавливаться, - уточнили в региональной полиции.