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Происшествия1 декабря 2021 7:52

3 человека пострадали в аварии на трассе под Волгоградом

Столкнулись «Chevrolet Niva» и «Лада Веста», ехавшие в одном направлении
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 30 ноября на трассе в Городищенском районе произошла авария с тремя пострадавшими. В 8.10 на 932-м километре автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань» 46-летний водитель за рулем «Chevrolet Niva» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой Веста», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Отечественной легковушкой управлял 51-летний мужчина.

В ДТП травмы получили пассажиры обеих машин. В больницу увезли 35-летнего мужчину и 51-летнюю женщину, которые находились во внедорожнике, а также 52-летнюю пассажирку «Лады Веста».