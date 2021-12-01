Школу в Волгоградской области оштрафовали за лицензионные нарушения

Школе выписали штраф. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дворянскую среднюю школу Камышинского района Волгоградской области оштрафовали за нарушение положений о лицензировании образовательной деятельности. По решению городского суда школа заплатит 75 тысяч рублей за отсутствие заключений о соответствии санитарным правилам, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- В МКУ Дворянская средняя школа отсутствует заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по программам, указанным в соответствующей лицензии, - рассказали в ведомстве.

Школа или органы образования еще могут обжаловать постановление Камышинского городского суда, оно не вступило в законную силу.