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Общество1 декабря 2021 6:45

Росздравнадзор проверит смерть пациента с COVID-19 в Волгограде

Ведомство проверит были ли проблемы с кислородом в ковидном госпитале
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пациент скончался в реанимации.

Пациент скончался в реанимации.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Росздравнадзор проверит качество оказанной медицинской помощи пациенту ковидного госпиталя Волгограда, который, по словам родных, скончался из-за проблем с подачей кислорода, сообщили в ведомстве.

- Причина начала контрольных мероприятий - сообщения СМИ о смерти находящегося в реанимации мужчины, который задохнулся при смене кислородных баллонов, - рассказали в Росздравнадзоре по Волгоградской области.

Пациент скончался 13 ноября 2021 года. По словам дочери умершего в реанимации 72-летнего Александра Кунышева, ее отец задохнулся из-за нехватки кислорода пока медики ходили за новым баллоном. При этом родственники за свой счет покупали необходимые препараты для лечения.