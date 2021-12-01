За 10 месяцев в Волгоградской области ВИЧ выявили у 601 человека

По сравнению с прошлым годом в 2021-м заболеваемость ВИЧ в Волгоградской области снизилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области в 2021 году ВИЧ-инфекцию выявили у 601 жителя. Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону, это несколько меньше, чем в прошлом году. За 10 месяцев 86% новых случаев заражения были зарегистрированы у людей старше 30-ти лет. В последние годы меняется доминирующий способ инфицирования. Раньше основным путем передачи ВИЧ был через кровь, то сейчас преобладает половой.

- Более половины (67,3%) впервые выявленных в 2021 году ВИЧ-инфицированных жителей области заразились при незащищенных половых контактах, - отметили в Роспотребнадзоре.

В Волгоградской области заболеваемость на 30% ниже, чем в среднем по стране. Всего в регионе проживает 10 863 ВИЧ-инфицированных. Антиретровирусную терапию получают все нуждающиеся в ней - 8 815 человек.

Отметим, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом - международный день ООН.

- Выявление ВИЧ-инфекции на ранних стадиях позволяет человеку вовремя начать лечение и сохранить активный и полноценный образ жизни, - добавили в региональном Управлении Роспотребнадзора.