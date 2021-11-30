В Волгограде скончалась заслуженный строитель Валентина Клюшина

Валентина Клюшина посвятила жизнь Мамаеву кургану. Фото: музей-заповедник

Печальная новость пришла 30 ноября из музея-заповедника «Сталинградская битва» - в Волгограде скончалась Заслуженный строитель России Валентина Клюшина, которая участвовала в строительстве мемориала на Мамаевом кургане, а затем много лет занималась вопросами ремонта и эксплуатации памятника. Ей было 85 лет.

- В качестве инженера технического надзора Валентина Николаевна в течение семи лет контролировала ход работ по строительству мемориала, а в 1978 году стала заместителем директора памятника-ансамбля на Мамаевом кургане, - рассказали в музее-заповеднике. - В этой должности она проработала долгих 28 лет, проявив замечательный талант организатора, обширные знания и неоценимые деловые качества.

Мамаев курган был главным делом жизни Валентины Клюшиной. За свой многолетний труд она была отмечена наградами. А ее фото и истории строительства грандиозного мемориала навсегда останутся в музейных архивах.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Валентины Николаевны.