В Волгоградской области оборот общепита в разгар пандемии вырос на 3,5%

Волгоградцы оставили в кафе и ресторанах на 3,5% больше, чем в прошлом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградстат опубликовал оперативные данные об обороте общественного питания в регионе за январь-октябрь 2021 года. Выручка волгоградских кафе и ресторанов выросла на 3,5% по сравнению с прошлым годом, и составила 12 млрд рублей. Отметим, что из-за пандемии власти региона ввели QR-коды, без которых горожане не могут попасть в само заведение, но имеют возможность покупать еду на вынос. Плюс спасает доставка ресторанной еды на дом. Такие сервисы тоже активно развиваются.

- Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот общественного питания, 49,3% приходится на долю субъектов среднего и малого предпринимательства, вклад крупного бизнеса в оборот общественного питания Волгоградской области составил 50,7%, - отметили в Волгоградстате.,