Отключат свет 1 декабря в трех района Волгограда

Электричества не будет весь день. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на хмурые дни и раннюю темноту в Волгограде в декабре продолжаются плановые отключения света. В среду без электроэнергии снова останутся жители нескольких десятков домов в трех районах областного центра. В списке адресов на отключение электричества в Волгограде 1 декабря 2021 с 9.00 до 17.00 значатся дома Кировского, Ворошиловского и Тракторозаводского районов, сообщили в электросетевой компании «Россети Юг».

В Ворошиловском районе 1 декабря 2021 обесточат дома на улицах по адресам: Барнаульская, 47, 390, Восточная, №4-14, 10а, 10б, 12/1, 16, 16а, 22, 22а/1, 8а, 7, 9а, 15, 15а, 17, 23, 25, 28, 29, 37, Елецкая, №132, 126/2, 126а, 613, 614, 615, 612, 616а, 617, 124/1, Миргородская, №126, 132, 132а, 133, 135, 148а, поселок Саранский, №103, 103/2, 98, 100, 101/2, 107/2, 107/3, 107/4, 108, 104 и 124/2, 124/4, 121, 123, 123а, 122/1, 122/2, переулок Елецкий, №196, 574, 574а.

На Тракторном отключения света в первый день декабря затронут всего два дома на улице Лодыгина - №7 и 9. А в Кировском в этот день среди коммунальных страдальцев во тьме и без электроприборов останутся жители улиц Краснолиманская, домов №1-11, 4, 6-22, 15а-23, Камышинская, №2в, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38, Конноармейская, №8а, 9, 10а, 11, Майская, 62, Нижнетагильская, 2, 4, 4а, 10-24, Пилотская, №1-11, 2а-14, Покровского, 3а, а также переулков Пилотский, 2, 7, 8, 12, Советский, №5-13а, 38а-40, Лиговский, 8-36, 11-43, Краснолиманский, 1а-13, 4-10, Пожарского, №2-12 и 1-11.

Не забудьте обзавестись фонариком, если ваш дом попал в этот список.