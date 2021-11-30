Волгоградские врачи спасли жизнь пациента, проведя уникальную операцию

Фото: Волгоградский государственный медицинский университет

Волгоградские врачи провели уникальную операцию, которая позволила спасти жизнь пенсионера. 69-летний житель Михайловского района оказался на больничной койке местной ЦРБ с жалобами на давящие боли в грудной клетке. У него выявили нестабильную стенокардию, расслаивающуюся аневризму нисходящей грудной аорты, острое нарушение мозгового кровообращения. С этим диагнозом пациента перевели Клинику Волгоградского государственного медицинского университета.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ВолгГМУ, из Москвы в Волгоград по запросу университетской клиники в кротчайшие сроки был доставлен эндопротез. Врачи под руководством заведующего кардиохирургическим отделением Клиники №1 Павла Мозгового успешно имплантировали пациенту. Это был первый опыт оказания такой высокотехнологичной помощи в регионе. Медицинские инструменты в поврежденный участок вводились без разрезов, а через прокол в бедренной артерии. Это позволило избежать большой потери крови и сократить время реабилитации до нескольких дней. Проводившие операцию врачи отметили, что она прошла в штатном режиме, и им удалось выполнить все, что планировалось.

- Протез представляет собой металлическую сетку особой конструкции, покрытую изнутри герметичной полимерной тканью. Дополнительно провели стентирование подключичной артерии, что позволяет сохранить кровообращение головного мозга, - отметил профессор Павел Мозговой.

Вместе с ведущим кардиохирургом медуниверситета операцию проводили сосудистые хирурги Клиники №1 Владимир Уфимцев и Иляс Тазбиев, врач анастезиолог-реаниматолог Елена Михина, операционная медицинская сестра Наталья Голубкова. Пациенту была не только спасена жизнь, теперь он может вернуться к привычной деятельности.