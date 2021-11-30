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Здоровье30 ноября 2021 13:39

В Волгоградской области вступили в силу новые штрафы для ковид-нарушителей

Их 10 дней назад одобрили депутаты облдумы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Новые штрафы для нарушителей ограничительных мер по коронавирусу вступили в Волгоградской области

Новые штрафы для нарушителей ограничительных мер по коронавирусу вступили в Волгоградской области

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области начали действовать изменения в региональный Кодекс об административной ответственности. 17 ноября депутаты регионального парламента приняли дополнения в документ, по которым появились новые штрафы для нарушителей ограничительных мер по коронавирусу. Спустя 10 дней после официального опубликования Закона, то есть с 30 ноября, он вступил в силу.

- Новые законодательные нормы позволят повысить эффективность принимаемых мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области, - отметили в парламенте.

Нарушителями ограничительных мер теперь являются жители региона, которые не соблюдают режим самоизоляции. Им грозит штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей, 5 тысяч они могут заплатить за повторное нарушение. Наказание распространяется на людей старше 60-ти лет и волгоградцев с хроническими заболеваниями, которые должны минимизировать контакты из-за пандемии.

За невыполнение требований постановления губернатора о временной приостановке работы точек розничной торговли, общепита, сферы услуг и за проведение мероприятий с присутствием граждан будут наказывать должностных и юридических лиц. Должностным лицам грозят штрафы от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч. Повторное нарушение повлечет наказание соответственно на сумму до 50 и 500 тысяч рублей.