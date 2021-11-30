В Волжском отчим избил пасынка за пролитый сок

Следователи передали дело прокурору. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волжском следователи завершили расследование уголовного дела 36-летнего отчима, который издевался над пятилетним пасынком и прилюдно избил его за пролитый сок. Ранее судимого мужчину обвиняют в истязании малолетнего, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

- Обвиняемый в полной мере признал вину в совершении инкриминируемого преступления. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

По версии следствия, отчим невзлюбил своего пасынка. В июне-июле мальчик постоянно подвергался побоям по самым незначительным поводам. Один из таких моментов попал на видео случайных прохожих. Мужчину разъярило, что ребенок пролил на футболку сок. Сначала довел малыша до слез оскорблениями, затем начал бить ногой, после наносить удары кулаками по лицу и голове. Эти кадры стали неопровержимым доказательством.