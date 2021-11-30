В СИЗО Волгограда найден мертвым заключенный Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде в следственном изоляторе №4 обнаружили тело 61-летнего мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Погибшего нашли в камере, признаков насильственной смерти не обнаружено. Скорее всего, он свел счеты с жизнью. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном УФСИН, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

- Подтверждаем факт суицида в учреждении. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, - уточнили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

Напомним, в конце ноября сразу семь арестантов СИЗО №4 совершили массовый акт членовредительства - мужчинам не нравились режимные требования. Позже в СИЗО №1 вандал, осквернивший памятник жертвам Холокоста, также пытался покончить с собой. Все заключенные живы, им оказали необходимую помощь и вернули в камеры. Арестантам грозят уголовные сроки за дезорганизацию работы учреждения.